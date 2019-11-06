Александр Михайлов опроверг слухи о своей смерти





Недавно в Сети появились сведения о кончине Александра Михайлова. В беседе с представителями издания “360” его директор Оксана Михайлова опровергла данную информацию. Оказалось, что в СМИ перепутали известного актера с его тезкой-профессором. При этом самого артиста это известие возмутило. Как передает Telegram-канал “Подъем”, актер направлялся в Санкт-Петербург на скоростном поезде, когда узнал новости о себе.Впервые звезда экранов столкнулся с фейковым известием о собственной смерти в 2012 году, когда пресса утверждала, что он скончался после пережитой ампутации обеих нижних конечностей. В тот раз его тоже спутали с отечественным режиссером Александром Михайловым.