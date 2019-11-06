Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400 «Триумф»





Встреча министров обороны России и Индии была запланирована на 6 ноября. В ее рамках Сергей Шойгу и Раджнатх Сингха должны были обсудить планы поставки комплексов С-400 «Триумф». Встреча запланирована в Санкт-Петербурге, в ее ходе представитель Нью-Дели должен был посетить производственные мощности, где происходит выпуск данных военных систем.Источники, близкие к процессу, сообщают, что Индия обратилась к России с просьбой ускорить процесс поставки С-400 «Триумф». Причины такого решения не сообщаются, однако стало известно, что Нью-Дели перевел Москве установленный аванс за поставку 5 полковых комплексов указанной системы в размере 850 млн долларов. Пока неизвестно, как российская сторона отреагировала на такое заявление партнера. Раньше сообщалось, что РФ готова выполнить все взятые на себя обязательства в рамках ранее утвержденного плана.Напомним, договор на поставку Россией Индии 5 полковых комплексов С-400 «Триумф» был подписан в 2018 году. В июне 2019 года представители РФ заявили о том, что поставки данных систем начнутся уже после 2020 года, однако точные даты не назывались.