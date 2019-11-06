Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7 лет





Антон Цветков, глава национального объединения «Сильная Россия», рассказал СМИ об изменениях в Вооруженных силах РФ, которые возникли с назначением Сергея Шойгу на пост министра обороны. По мнению эксперта, за последние семь лет руководства российской армией у народа «восстановилось чувство безопасности и доверие» по отношению к военным. Одними из главных нововведений оказались перевооружение армии и флота, новая доктрина ведения боевых действий, налаживание работы руководящего состава, а также улучшение повседневной жизни контрактных и призывных военнослужащих.Как говорит специалист, особенно стоит отметить появление Воздушно-космических сил, помощь во время гражданской войны в Сирии, а также появление передовых оружейных систем , среди которых числятся «Кинжал», «Сармат», «Буревестник» и «Авангард». По сравнению с плачевным состоянием военной подготовки и вооружения в 90-х, нынешняя российская армия может эффективно обеспечивать безопасность государству и её гражданам. Наконец Цветков говорит и о повышении качества предоставляемых медицинских услуг и жилищных условий военнослужащим и их семьям.