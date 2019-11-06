Эксперты предупредили об опасности ношения узких джинсов





Джинсы-скинни стали популярны в последние годы, поскольку подчеркивают стройность и спортивность женских ног. Однако и женщины, и мужчины рискуют приобрести паховую эпидермофитию, которая проявляется сыпью и зудом. При развитии болезни она поражает бедра, ягодицы и задний проход. При ношении узких джинсов высока вероятность получения дрожжевой инфекции, которая вызывает зуд, сыпь и творожистые выделения. Инфекция мочевыводящих путей появляется при попадании бактерий в уретру, что сопровождается кровью в моче, частыми позывами и болью при мочеиспускании.Женщины также могут страдать от вульводинии при постоянном ношении скинни, что проявляется пульсацией и зудом. Некоторые страдают от мералгии парестетической, когда нерв пережимается одеждой, что приводит к покалыванию, онемению и боли в конечностях.