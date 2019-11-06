Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой смерти





Как передает Sky Sport, Диего Марадона считает, что слова его дочери неправильно поняли, поскольку он чувствует себя хорошо и спит спокойно из-за большого количества работы. Ранее 30-летняя Джаннина Марадона отметила, что ее отец не умирает только потому, что “так решило его тело”. Дочь футболиста считает, что этот процесс идет изнутри. СМИ Аргентины сочли, что наследница футболиста имела в виду спортсмена, что привело к обеспокоенности состоянием здоровья Марадоны.Спортсмен отметил, что люди в более старшем возрасте беспокоятся о том, что оставят после себя. Он решил не оставлять своей семье денег, а пожертвовать все на благотворительность. Однако Марадона не собирается умирать и чувствует себя здоровым.