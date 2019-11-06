АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали куркуму лучшей специей для…
EUR 70.42 USD 63.25
Курс валют на 06.11.2019

Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой смерти

Футболист Диего Марадона опроверг слухи о собственной скорой смерти. Ранее его дочь заявляла, что ее 59-летний отец “умирает изнутри”.

Как передает Sky Sport, Диего Марадона считает, что слова его дочери неправильно поняли, поскольку он чувствует себя хорошо и спит спокойно из-за большого количества работы. Ранее 30-летняя Джаннина Марадона отметила, что ее отец не умирает только потому, что “так решило его тело”. Дочь футболиста считает, что этот процесс идет изнутри. СМИ Аргентины сочли, что наследница футболиста имела в виду спортсмена, что привело к обеспокоенности состоянием здоровья Марадоны.

Спортсмен отметил, что люди в более старшем возрасте беспокоятся о том, что оставят после себя. Он решил не оставлять своей семье денег, а пожертвовать все на благотворительность. Однако Марадона не собирается умирать и чувствует себя здоровым.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану…
Врачи рассказали, кому нужно отказаться от…
У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили…
Эксперты рассказали о причинах возникновения…
Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений…
Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические…
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных…
Наташа Королева потеряла ребенка из-за…
В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над…
Дочь Успенской опубликовала первые фото после…
Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на…
Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на…
Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь…
Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к…
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих…
В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в…
Названа главная причина бедности большинства…
Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества…
Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020…
Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400…
Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по…
Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi…
Александр Михайлов опроверг слухи о своей…
Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет…
В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia…
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его…
Ученые назвали продукт, способный защитить от…
Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7…
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день…
Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020…
Эксперты предупредили об опасности ношения узких…
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли…
Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника…
Диетологи рассказали, как не толстеть от…
Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой…
В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин…
Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед…
«Парень классный»: Максим Галкин похвалил двухлетнего сына Ксении…
Юлианна Караулова поделилась снимками в купальнике из переработанного…
Эксперты рассказали о сходстве "стеклянной" кабины МС-21 с…
Просмотреть все новости