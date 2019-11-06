В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин Денев





Согласно озвученной информации, в среду, 6 ноября, Катрин Денев пожаловалась на острое недомогание. В связи с ухудшением состояния актрисы была проведена экстренная госпитализация. Сообщается, что медики проводят комплексное обследование, чтобы выяснить причину плохого самочувствия звезды французского кино.Как известно, дебют Денев в кино имел место еще в далеком 1957 году. До сих пор знаменитость не завершила карьеру, снявшись в 2019 году в драматическом фильме “Правда”, в котором получила главную роль.