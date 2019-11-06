Эксперты рассказали о сходстве "стеклянной" кабины МС-21 с Як-40





На интернет-видеохостинге Youtube появилась презентация пассажирского самолета МС-21, при которой летчик-испытатель Василий Севастьянов изучил кабину авиалайнера. Специалист первого класса отметил, что внутри новинки почти отсутствуют механические приборы, почему и нарекли транспорт "стеклянным". Были осмотрены и дизайн интерьера с цифровые дисплеи о пиложатных данных и информации о состоянии мотора. В некотором смысле, летчик сравнил самолет с Як-40, который производился в СССР в 1960-годах.МС-21 оснащен автоматизированными системами управления полетом, которые предоставляют всю необходимую информацию для пилота. Подобный подход, по мнению экспертов, является упрощением для полета. Это подтверждается более легким доступом к навигации, отсутствием потребности в бортинженере и передовыми двигателями ПД-14. Известно, что первые тестовые полеты начнутся в 2020 году, при том, что подобная технология уже используется в небольших летательных аппаратах.