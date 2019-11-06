«Парень классный»: Максим Галкин похвалил двухлетнего сына Ксении Собчак

Напомним, что 5 ноября свой день рождения отметила известная телеведущая Ксения Собчак. Свою маму ее сын поздравил с помощью стихов. Происходящее знаменитость записала на видео, а потом разместила в личном аккаунте Instagram.Лично с праздником поздравил телеведущую и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Помимо этого, он подчеркнул, что у Ксении растет очень классный наследник и ей повезло. То, что сын Собчак очень милый, подчеркнула и Наталья Подольская. Она написала под публикацией, что мальчик очень сильно похож на свою маму.Сама же Ксения Собчак ранее признавалась, что благодарна своему бывшему супругу Максиму Виторгану за Платона, ведь с появлением малыша в ее жизни появился новый смысл.