Александр Мясников вспомнил, как его мать привязали к кровати в больнице





В связи со скандалом, разгоревшимся в одной из больниц Челябинской области, Мясников рассказал, как и его родственница пережила издевательства в больнице. Как известно, недавно санитарка решила вытереть половой тряпкой лицо пациентке, которая была не в состоянии адекватно воспринимать происходящее. По заявлениям телеведущего, произошедшее не является редкостью, поскольку даже его мать в свое время пострадала от рук медиков. Оказалось, что родительницу врача привязывали в обнаженном виде к кровати, дабы женщина не мешала медперсоналу. Однако в то время неправомерность действий медработников было очень трудно доказать.Мясников порекомендовал гражданам оперативно реагировать на подобные случаи, пресекая их в самом начале.