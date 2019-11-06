«Пью кровь девственников»: Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова рассказала о секретах красоты и молодости





Экс-солистка группы "Блестящие" сейчас отдыхает в Дубаи. Она поселилась в одном из самых дорогих отелей Burj Al Arab Jumeirah. Звезда практически не занимается делами, а все свое время проводит на яхте или пляже. А после того, как Ольга разместила фото в купальнике, ее поклонники начали задавать ей вопросы личного характера.На все вопросы Орлова ответила шуткой. У нее спрашивали, как долго она может продержаться без интимных отношений и как у нее получается выглядеть настолько хорошо. Оля не растерялась и ответила: «Пью кровь юных девственников!»Однако некоторые пользователи социальных сетей обвинили Ольгу Орлову в том, что она использует фотошоп.