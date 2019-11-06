В честь 80-летия Бэтмена выпущена спецверсия смартфона Vivo iQOO Pro 5G



Finally, someone thought of bringing DC to the realm of Android.

iQOO Pro 5G Batman Limited Edition will start selling from November 11.#Vivo #VivoIqooPRo5G #Batman80 pic.twitter.com/NnH60QRIgc — Mukul Sharma (@stufflistings) 6 листопада 2019 р.

Известный инсайдер из Индии Мукул Шарма распространил в Сети первые изображения нового устройства. Данная специальная версия Vivo iQOO Pro 5G посвящена 80-летию известного супергероя Бэтмена. Подобные коллаборации часто запускает компания Marvel, что эксперты не могут сказать об издательстве DC Comics. Как известно, первый комикс, рассказывающий историю Бэтмена, вышел в 1939 году, на фоне чего и запущена серия Vivo iQOO Pro 5G.Покупатели этой лимитированной серии могут рассчитывать на тематическую упаковку гаджета, чехол и бэтаранг, который является фирменным метательным оружием Бэтмена. В продажу уникальный девайс должен официально поступить уже 11 ноября.