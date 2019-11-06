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Сергей Собянин поздравил кинорежиссера Аллу Сурикову с 79-летием

Сегодня знаменитый кинорежиссер Алла Сурикова отмечает 79-й день рождения. Помимо других известных отечественных деятелей, звезда приняла поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина.

На официальном веб-сайте российской столицы появилось обращение от мэра Москвы. В нем содержалось поздравление от Сергея Собянина кинорежиссеру и артистке Алле Суриковой. Ей исполнилось 79 лет, за которые, по словам политика, ей удалось порадовать миллионы россиян кинокартинами с гениальной игрой актеров, интересным сюжетом и качественным юмором. Собянин добавил, что имя Суриковой является гарантией профессионального кинематографа и успеха среди широкой аудитории.

Известно, что Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Её карьера имела несколько крутых поворотов, которые позволили попробовать себя в роли актрисы, учителя и наконец кинорежиссера. Рядовой житель России может узнать её наработки по таким именитым фильмам, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Московские каникулы" и "Дети понедельника". Награды за творческий труд включают звание Народной артистки и Заслуженного деятеля исскуств России, а также Орден Почёта и Премию Правительства РФ.

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Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:52

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