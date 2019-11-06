Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному приему БАДов





По данным экспертов, добавки намного безопаснее принимать с пищей, поэтому ежедневную норму нужно разделить на две части: на завтрак и вторую половину дня. Рекомендуется уменьшить употребление жира, поскольку он помешает всасыванию водорастворимых витаминов. Кальций можно принимать в любое время суток, а магний не рекомендуется есть с пищей, а лучше оставить его прием на вечернее время. Железо и витамин B12 полезнее употреблять натощак. Представители Роспотребнадзора напоминают, что лучшим способом насыщения витаминами является полноценное питание.Важно помнить, что при большом количестве БАДов труднее определить благоприятное время их приема. Эксперты считают употребление таких препаратов важным для веганов и вегетарианцев, поскольку продукты животного происхождения насыщены уникальными питательными веществами.