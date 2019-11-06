Президент Сербии: "У нас нет средств на покупку российских С-400"
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал сотрудничество его страны с РФ в военной сфере. Глава государство признался, что знает об эффективности российских С-400, однако у сербского бюджета просто нет средств для приобретения таких систем.
Александр Вучич обратил внимание на то, что Сербия оказалась зажата между странами НАТО, однако она не собирается сдаваться и пренебрегать вооруженными силами. Именно поэтому правительство ведет военное сотрудничество с Россией и постоянно заключает новые контракты на поставку вооружения. Белград в скором времени получит зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», призванный усилить систему ПВО. Сейчас идет активное взаимодействие стран по этому вопросу, а также проходит обучение сербских военных для использование этой системы, сообщает издание Argumenti.ru.
Также президент Сербии рассказал о том, что он видел в действии российские комплексы С-400 «Триумф» и с радостью бы приобрел их для собственных вооруженных сил, однако у страны просто нет средств на покупку и обслуживание подобной техники. Он считает данную разработку выдающейся и отметил, что она произвела на него сильное впечатление, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Напомним, недавно Сербия приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35. Кроме того, Белград и Москва утвердили сделку на поставку шести истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.
Александр Вучич обратил внимание на то, что Сербия оказалась зажата между странами НАТО, однако она не собирается сдаваться и пренебрегать вооруженными силами. Именно поэтому правительство ведет военное сотрудничество с Россией и постоянно заключает новые контракты на поставку вооружения. Белград в скором времени получит зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», призванный усилить систему ПВО. Сейчас идет активное взаимодействие стран по этому вопросу, а также проходит обучение сербских военных для использование этой системы, сообщает издание Argumenti.ru.
Также президент Сербии рассказал о том, что он видел в действии российские комплексы С-400 «Триумф» и с радостью бы приобрел их для собственных вооруженных сил, однако у страны просто нет средств на покупку и обслуживание подобной техники. Он считает данную разработку выдающейся и отметил, что она произвела на него сильное впечатление, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Напомним, недавно Сербия приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35. Кроме того, Белград и Москва утвердили сделку на поставку шести истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.
Политика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:05