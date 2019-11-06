Дочь Марка Захарова работает над его незаконченным спектаклем
Марк Захаров скончался 28 сентября от воспаления легких и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Коллеги знаменитого режиссера «Ленкома» говорят, что дочь покойного Александра Захарова работает над его незаконченным спектаклем.
Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Знаменитый автор постановок «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» ушел на 86-м году жизни в результате острого инфекционного заболевания легких. Сейчас его могила расположилась рядом с такими легендарными деятелями, как Олег Табаков, Станислав Говорухин и Леонид Броневой. Товарищи по цеху решили посетить место упокоения друга и талантливого режиссера, рассказав о его наследии.
Близкий друг Захарова Марк Варшавер поделился новостями относительно продолжения работ своего покойного приятеля. По словам актера, они исполняют последнюю волю, готовясь к презентации нового спектакля «Капкан». К созданию последнего худрук прикладывал невообразимые усилия, переписывая сценарий более 17 раз. Его дочь Александра Захарова работает над постановкой, поскольку это помогает ей справиться с горем. Ближайшие пробные показы состоятся в середине ноября, при том, что декорации полностью готовы.
Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Знаменитый автор постановок «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» ушел на 86-м году жизни в результате острого инфекционного заболевания легких. Сейчас его могила расположилась рядом с такими легендарными деятелями, как Олег Табаков, Станислав Говорухин и Леонид Броневой. Товарищи по цеху решили посетить место упокоения друга и талантливого режиссера, рассказав о его наследии.
Близкий друг Захарова Марк Варшавер поделился новостями относительно продолжения работ своего покойного приятеля. По словам актера, они исполняют последнюю волю, готовясь к презентации нового спектакля «Капкан». К созданию последнего худрук прикладывал невообразимые усилия, переписывая сценарий более 17 раз. Его дочь Александра Захарова работает над постановкой, поскольку это помогает ей справиться с горем. Ближайшие пробные показы состоятся в середине ноября, при том, что декорации полностью готовы.