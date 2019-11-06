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В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли пять человек

В Алтайском крае погибли пять человек в результате отравления угарным газом. Среди жертв инцидента числятся двое детей 2003 и 2009 годов рождения.
В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли пять человек

Как передает ГУ МЧС по региону, в Бийске зафиксировано происшествие, которое унесло жизни пятерых человек. Отмечается, что открытого пожара не было, а люди погибли из-за задымления. Предполагается, что граждане забыли закрыть заслонку в печи перед сном, что привело к просачиванию угарного газа. Трое взрослых и двое детей получили смертельную дозу отравляющего вещества.

В больнице также находятся два взрослых пострадавших, которые были вовремя госпитализированы. Однако их состояние пока неизвестно. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, а жертв инцидента обнаружили соседи, которые вызвали “скорую помощь”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:45

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