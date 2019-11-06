В США видео бзасняли преследующий самолет НЛО

Видео, заснятое жителем штата Колорадо, было опубликовано несколько дней назад на YouTube-канале Colorado Bigfoot. После того, как ролик появился в Сети, он очень заинтересовал многих уфологов, среди которых один из самых известных представителей движения по исследованию феномена неопознанных летающих объектов Скотт Уоринг.Тайваньский исследователь паранормальных явлений и искатель фактов, доказывающих существование пришельцев, нашел свое объяснение тому, что происходит на видео, сделанном на территории США. По мнению уфолога, светящийся объект преследовал пассажирский самолет не с целью похитить тех, кто был на его борту, а исключительно для сбора данных, которые бы отражали уровень вредных выбросов транспортного средства. Уоринг уверен, что представители более развитых инопланетных цивилизаций серьезно обеспокоены экологией Земли и воздействием человечества на природу и климат. Посредством отслеживания влияния тех или иных разработок землян на состояние планеты пришельцы смогут оценить, как быстро глобальное потепление приведет к катастрофическим последствиям, а также чтобы прогнозировать будущее планеты в целом.