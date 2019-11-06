Мама певицы Ольги Бузовой, несмотря на синяки, помогала дочери собирать вещи после развода





Ольга Бузова рассказала о том, как тяжело ей дался развод со звездой футбола Дмитрием Тарасовым. Оля не считает, что свою популярность она обрела, потому что развелась с Дмитрием, так как о своей душевной травме рискнула рассказать всего спустя полгода.Звезда отметила, что долгое время обходила острые углы, которые касаются этой темы, а синяки на руках у мамы и вовсе не показывала. Девушка подчеркнула, что расставание с любимым человеком для нее превратилось в кошмар, и спасение она нашла, как раз выступая на сцене.Ее путь к успеху был очень долгим и тернистым, а сейчас она продолжает работать практически сутками. Помимо этого, Ольга открыла секрет и рассказала, что каждый день занимается с преподавателем по вокалу. А к критике в свой адрес она давно научилась относиться спокойно.