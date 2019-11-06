Названы символы африканских стран, которые имеют Автомат Калашникова





В конце 40-х годов конструктор оружия Михаил Калашников создал винтовку, которая не только стала главным оружием советской и российской армии, но и национальным символом для некоторых стран. АК-74 теперь является незаменимой частью революций и восстаний в развивающихся частях мира, на долю которого приходится более 15% от всех продаж огнестрельного оружия. Автомат приобрел мировую популярность благодаря своей широко рекламируемой надежности, простоте в производстве и низкой цене.На сегодняшний день в мире насчитывается около 100 миллионов автоматов Калашникова, использующихся в 55 государствах. Более того, силуэт АК можно увидеть на гербе, флаге и банкнотах Мозамбика, а также на гербе Зимбабве. Совсем недавно силуэт легендарного оружия также украшал национальную эмблему Буркина-Фасо. Не гнушались пользоваться при дизайне своих армейских нашивок и Вооруженные силы Йемена, Южного Судана, Сирии, а также корпуса военных экспертов Австралии в Ираке. Михаил Калашников до последних лет жизни занимался разработкой нового оружия на заводе в Ижевске. Он умер в декабре 2013 года и был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.