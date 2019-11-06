От музыканта до писателя: Все мужчины ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной





Леонид Нерушенко был первым избранником звезды. У пары были бурные отношения, тогда Ксюша только начинала свою карьеру, а Леня был музыкантом. Молодой человек был очень ветреным, а Бородина его ревновала. Ребята расстались, но смогли остаться друзьями. Спустя время Нерушенко погиб в ДТП.После чего у Ксении Бородиной начались отношения с участником реалити-шоу "Дом-2" Оскаром Каримовым. Они встречались год, но в итоге все равно расстались.Юрий Будаков стал первым, с кем Ксения Бородина перешагнула порог ЗАГСа. Пара познакомилась будучи гостями программы "Comedy Club", они долго общались как друзья и только спустя длительное время все-таки стали парой. В этом браке у Ксении родилась дочь Маруся. Однако в 2011 году семья распалась.Встречалась Ксения Бородина и с Михаилом Терехиным. Он жил за счет материальных средств звезды и постоянно делал замечания ее дочери. Их союз продлился три года и после распался.Следующий и на данный момент последний избранник Ксении Бородиной - Курбан Омаров. Он бизнесмен, который приехал из Дагестана. Именно он смог покорить сердце Ксении и женился на ней в 2015 году. У Бородиной родилась вторая дочь Теона. У пары бывают разногласия, но, несмотря ни на что, они вместе. Кстати, Омаров сейчас пробует себя на писательском поприще - недавно вышла его первая книга "Откровения мужчины...", поэтому можно смело сказать, что Бородина сейчас замужем за писателем.