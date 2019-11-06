Эксперты составили список самых востребованных профессий будущего





Наиболее перспективной стала биоинженерия, которая необходима для дальнейшего развития медицины. Также предполагается спрос на биофармаколов, которые создают новые биопрепараты. Для анализа и компьютерного моделирования данных в биологии и фармакологии будут задействованы биоинформатики. Интерес к IT-специалистам не угаснет, как предполагают эксперты, а в будущем могут появиться полностью автономные дома, которые смогут самостоятельно себя обслуживать.В список востребованных профессий также попали специалисты в сфере робототехники и кибербезопасности. Также развивается отрасль альтернативной энергетики, нейропсихологи, спросом будут пользоваться инженеры 3D-печати и VR-дизайнеры.