Медики развенчали пять распространенных заблуждений о вагине





Большинство женщин избегают секса с проникновением во время беременности, боясь преждевременных родов. Медики отмечают, что это абсолютно неверное решение, поскольку интим остается безопасным даже на поздних сроках. Однако эта практика требует осторожности от обоих партнеров. Ученые также сомневаются в существовании точки G, которую пока не удается обнаружить даже с помощью ультразвука. Эксперты посоветовали не верить в натуральность тампонов, поскольку исследования показывают наличие одинаковых составляющих, которые используют все производители.При отсутствии женских заболеваний или проблем с личной гигиеной медики не считают ежедневные прокладки необходимыми. Мнение о том, что особенная еда может улучшить запах интимной зоны тоже является ошибочным.