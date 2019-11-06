Медики развенчали пять распространенных заблуждений о вагине
Американский гинеколог Джен Гюнтер опроверг пять распространенных заблуждений о вагине. Согласно мнению эксперта, некоторые из популярных утверждений давно утратили свою актуальность.
Большинство женщин избегают секса с проникновением во время беременности, боясь преждевременных родов. Медики отмечают, что это абсолютно неверное решение, поскольку интим остается безопасным даже на поздних сроках. Однако эта практика требует осторожности от обоих партнеров. Ученые также сомневаются в существовании точки G, которую пока не удается обнаружить даже с помощью ультразвука. Эксперты посоветовали не верить в натуральность тампонов, поскольку исследования показывают наличие одинаковых составляющих, которые используют все производители.
При отсутствии женских заболеваний или проблем с личной гигиеной медики не считают ежедневные прокладки необходимыми. Мнение о том, что особенная еда может улучшить запах интимной зоны тоже является ошибочным.
Большинство женщин избегают секса с проникновением во время беременности, боясь преждевременных родов. Медики отмечают, что это абсолютно неверное решение, поскольку интим остается безопасным даже на поздних сроках. Однако эта практика требует осторожности от обоих партнеров. Ученые также сомневаются в существовании точки G, которую пока не удается обнаружить даже с помощью ультразвука. Эксперты посоветовали не верить в натуральность тампонов, поскольку исследования показывают наличие одинаковых составляющих, которые используют все производители.
При отсутствии женских заболеваний или проблем с личной гигиеной медики не считают ежедневные прокладки необходимыми. Мнение о том, что особенная еда может улучшить запах интимной зоны тоже является ошибочным.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28