Россия и Украина одновременно провели обмен 35 задержанных граждан





7 сентября Россия и Украина одновременно освободили по 35 человек с каждой стороны и отправили их на родину. Среди них были граждане обоих государств. Все процедуры были проведены согласно договоренностям, накладок не произошло. По мнению российского омбудсмена, этот обмен должен стать началом новой страницы отношений между Россией и Украиной в гуманитарной и правовой сферах. Несмотря на это, многие задержанные граждане обоих государств остаются в заключении, поэтому переговоры по этому вопросу будут продолжаться.По словам Дмитрия Пескова, украинская сторона передала российской Кирилла Вышинского, главного редактора сайта РИА Новости Украина. Он также отметил, что окончательные списки будут опубликованы уже в ближайшее время.Напомним, переговорной процесс относительно обмена президенты России и Украины начали в конце лета. Главы государств обговаривали формат освобождения задержанных граждан и условия их передачи. Во время переговоров несколько раз возникали сложности, которые могли сорвать обмен, но Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому удалось договориться.