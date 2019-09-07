Испания планирует запретить иглоукалывание и гомеопатию





Министр науки, инноваций и высшего образования Испании вместе со своим коллегой, отвечающим за развитие здравоохранения, социальных услуг и равенства, представили правительству страны доклад, в котором утверждается, что нетрадиционная медицина не только неэффективна, но также и опасна для человеческого здоровья. По утверждениям политиков, часть населения все еще верит в целительную силу нетрадиционных методов лечения, даже не смотря на целый ряд научных фактов, опровергающих это. По этой причине парламентарии решили создать законопроект, целью которого является запрет иглоукалывания и гомеопатии на государственном уровне.В своем докладе дипломаты обратили внимание правительства на то, что согласно опросу 2016 года, 59,8% населения страны верят в практическую пользу и лечебный эффект иглоукалывания. Практически такое же количество людей (более 50%) склонны доверить свое здоровье гомеопатическим препаратам, избегая традиционных методов терапии.