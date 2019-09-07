Настасья Самбурская: «Instagram кишит людьми с отклонениями»





По словам звезды «Универа», она любит на досуге почитать комментарии своих поклонников, которые те оставляют под постами на официальных страницах Самбурской в соцсетях. Таким образом актриса «вычислила» уже четверых своих постоянных «гостей» и считает, что все они не вполне адекватны. Один из перечисленных фанатов пишет знаменитости уже много лет, начав с писем на электронную почту, а со временем переключившись на Instagram. Молодой человек называет артистку театра и кино «любимой женушкой Настасьей» и грозится устроить физическую расправу над теми, кому она не по нраву.Второй представитель фанатской четверки, по словам Самбурской, фантазер, который к каждой ее публикации выдумывает новую историю из жизни, которая бы соответствовала тематике снимка или видео. Третий же любитель «отметиться» на страницах актрисы в соцсетях пишет ей странные советы и абсолютно нелогичные послания. Телезвезда даже вспомнила эпизод, когда эти трое устроили перебранку в комментариях под одной из ее фото, пытаясь выяснить, кто из них нормальный, а кто – не очень. После этого случая, певица для себя решила, что «Instagram кишит людьми с отклонениями».Однако наиболее пугающим стал фанат №4, который уже около года пишет Настасье Самбурской странные сообщения в Direct. На днях мужчина отправил артистке фото диплома летчика, что не на шутку встревожило знаменитость, ведь у нее было время убедиться, что ее фанат имеет какие-то психические отклонения. Теперь звезда думает, в какую комиссию обратиться, чтобы потребовать полного медицинского обследования данного человека, так как, по ее мнению, он может быть опасен для социума.