Настасья Самбурская: «Instagram кишит людьми с отклонениями»
Настасья Сумбурская считает, что «Instagram кишит людьми с отклонениями». В подтверждение этому актриса рассказала о четырех своих не вполне адекватных фанатах.
По словам звезды «Универа», она любит на досуге почитать комментарии своих поклонников, которые те оставляют под постами на официальных страницах Самбурской в соцсетях. Таким образом актриса «вычислила» уже четверых своих постоянных «гостей» и считает, что все они не вполне адекватны. Один из перечисленных фанатов пишет знаменитости уже много лет, начав с писем на электронную почту, а со временем переключившись на Instagram. Молодой человек называет артистку театра и кино «любимой женушкой Настасьей» и грозится устроить физическую расправу над теми, кому она не по нраву.
Второй представитель фанатской четверки, по словам Самбурской, фантазер, который к каждой ее публикации выдумывает новую историю из жизни, которая бы соответствовала тематике снимка или видео. Третий же любитель «отметиться» на страницах актрисы в соцсетях пишет ей странные советы и абсолютно нелогичные послания. Телезвезда даже вспомнила эпизод, когда эти трое устроили перебранку в комментариях под одной из ее фото, пытаясь выяснить, кто из них нормальный, а кто – не очень. После этого случая, певица для себя решила, что «Instagram кишит людьми с отклонениями».
Однако наиболее пугающим стал фанат №4, который уже около года пишет Настасье Самбурской странные сообщения в Direct. На днях мужчина отправил артистке фото диплома летчика, что не на шутку встревожило знаменитость, ведь у нее было время убедиться, что ее фанат имеет какие-то психические отклонения. Теперь звезда думает, в какую комиссию обратиться, чтобы потребовать полного медицинского обследования данного человека, так как, по ее мнению, он может быть опасен для социума.
По словам звезды «Универа», она любит на досуге почитать комментарии своих поклонников, которые те оставляют под постами на официальных страницах Самбурской в соцсетях. Таким образом актриса «вычислила» уже четверых своих постоянных «гостей» и считает, что все они не вполне адекватны. Один из перечисленных фанатов пишет знаменитости уже много лет, начав с писем на электронную почту, а со временем переключившись на Instagram. Молодой человек называет артистку театра и кино «любимой женушкой Настасьей» и грозится устроить физическую расправу над теми, кому она не по нраву.
Второй представитель фанатской четверки, по словам Самбурской, фантазер, который к каждой ее публикации выдумывает новую историю из жизни, которая бы соответствовала тематике снимка или видео. Третий же любитель «отметиться» на страницах актрисы в соцсетях пишет ей странные советы и абсолютно нелогичные послания. Телезвезда даже вспомнила эпизод, когда эти трое устроили перебранку в комментариях под одной из ее фото, пытаясь выяснить, кто из них нормальный, а кто – не очень. После этого случая, певица для себя решила, что «Instagram кишит людьми с отклонениями».
Однако наиболее пугающим стал фанат №4, который уже около года пишет Настасье Самбурской странные сообщения в Direct. На днях мужчина отправил артистке фото диплома летчика, что не на шутку встревожило знаменитость, ведь у нее было время убедиться, что ее фанат имеет какие-то психические отклонения. Теперь звезда думает, в какую комиссию обратиться, чтобы потребовать полного медицинского обследования данного человека, так как, по ее мнению, он может быть опасен для социума.