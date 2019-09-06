Китай хочет увеличить импорт сельхозпродукции и энергоносителей из России
Китай хочет увеличить импорт определенных групп товаров из России. Представители КНР заявили о том, что в первую очередь речь идет о сельхозпродукции и энергоносителях, которые пользуются спросом среди жителей Поднебесной.
Это позволяет говорить о скором увеличении импорта из России в Китай. Чжан Цинвэй, секретарь парткома северо-восточной провинции Хэйлунцзян, считает, что такое взаимодействие спровоцирует рост экономической активности по обе стороны границы. По мнению политика, Москве и Пекину стоит задуматься над созданием зон опережающего развития и портов свободной торговли, способных еще сильнее активизировать происходящие сейчас процессы.
Также представитель Китая обозначил несколько групп российских товаров, вызывающих у потребителей из КНР наибольший спрос. В первую очередь это энергоносители и сырьевые продукты. Сейчас для этого готовится необходимая инфраструктура. Не менее важной группой товаров является сельхозпродукция, для ее переработки уже строятся производства. В частности, политик отметил сою.
Представитель КНР также рассказал, что жители приграничных районов страны часто ездят в Россию за покупками, поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы облегчить их жизнь и дать возможность покупать российскую продукцию на своей родине, сообщает «Слово и Дело».
Напомним, товарооборот между РФ и провинцией Хэйлунцзян в 2018 году составил 17,2 млрд долларов.
Это позволяет говорить о скором увеличении импорта из России в Китай. Чжан Цинвэй, секретарь парткома северо-восточной провинции Хэйлунцзян, считает, что такое взаимодействие спровоцирует рост экономической активности по обе стороны границы. По мнению политика, Москве и Пекину стоит задуматься над созданием зон опережающего развития и портов свободной торговли, способных еще сильнее активизировать происходящие сейчас процессы.
Также представитель Китая обозначил несколько групп российских товаров, вызывающих у потребителей из КНР наибольший спрос. В первую очередь это энергоносители и сырьевые продукты. Сейчас для этого готовится необходимая инфраструктура. Не менее важной группой товаров является сельхозпродукция, для ее переработки уже строятся производства. В частности, политик отметил сою.
Представитель КНР также рассказал, что жители приграничных районов страны часто ездят в Россию за покупками, поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы облегчить их жизнь и дать возможность покупать российскую продукцию на своей родине, сообщает «Слово и Дело».
Напомним, товарооборот между РФ и провинцией Хэйлунцзян в 2018 году составил 17,2 млрд долларов.
Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:02