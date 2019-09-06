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В Москве скорая помощь сбила 9-летнего ребенка

На юго-востоке Москвы случилось ДТП с участием скорой помощи и 9-летнего ребенка. Автомобиль сбил мальчика, переезжавшего дорогу на самокате в месте пешеходного перехода, медики госпитализировали пострадавшего.
В Москве скорая помощь сбила 9-летнего ребенка

ДТП произошло 6 сентября на улице Привольной. Мальчик на самокате попытался переехать дорогу в месте пешеходного перехода, как вдруг его сбила скорая помощь, следовавшая в этом направлении. Столкновение произошло посередине проезжей части. Медики быстро остановили машину и направились к пострадавшему.

Изначально 9-летний мальчик самостоятельно поднялся на ноги, но впоследствии его все-таки госпитализировали для диагностики повреждений и оказания всей необходимой ему помощи. Подробности его состояния не сообщаются, но на опубликованном видео можно заметить, что удар был достаточно серьезным и юного россиянина после него даже подбросило в воздух.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники столичной ГИБДД. Они опрашивают свидетелей и устанавливают все подробности и факты этого происшествия. По результатам проверки московские правоохранители примут процессуальное решение.

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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:25

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