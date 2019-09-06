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Пентагон: Каждый четвертый служащий ВМС США имеет ожирение

Пентагон сообщил о том, что у американской армии есть серьезные проблемы со здоровьем своего личного состава. Согласно статистике, каждый четвертый служащий ВМС США имеет ожирение, из-за чего снижается боеготовность военных.
Пентагон: Каждый четвертый служащий ВМС США имеет ожирение

Такие цифры были опубликованы в официальном докладе Министерства обороны Соединенных Штатов. Ожирение служащих ВМС США приводит к целому ряду заболеваний, все они снижают общую боеготовность американской армии. Все чаще ее военным ставят такие диагнозы: диабет, гипертония, инсульт, ишемическая болезнь сердца и даже рак. Все это мешает служащим выполнять ежедневные физические упражнения и нормативы, установленные уже достаточно давно.

С каждым годом все эти показатели, включая проблему ожирения, в ВМС США лишь ухудшаются. Руководство американской армии предпринимает разные попытки переломить эти негативные тенденции. Сначала они исключили из рациона служащих всю жирную и жаренную пищу. Этого оказалось мало, и американские военные лишись напитков, содержащих сахар. Вполне возможно, что в ближайшем будущем им придется полностью отказаться от сладкого. Еще один шаг для решения проблемы с ожирением заключался в том, что теперь тренажерные залы на территории военных баз и частей работают круглосуточно, а военные могут проводить там столько времени, сколько им необходимо, сообщает Argumenti.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:57

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