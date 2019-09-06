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Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным животом

Британка Деб Топсон рассказала историю о том, как она решила сэкономить на пластической операции и лишь сделала себе хуже. После процедур в турецкой клинике женщина осталась с изуродованным животом и инфекцией.
Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным животом

47-летняя британка Деб Топсон решила привести себя в форму. Она изменила диету и стала заниматься спортом. Это позволило женщине быстро сбросить 10 килограммов, однако появилась новая проблема. Кожа на ее животе сильно обвисла и выглядела очень плохо. Женщина решила сделать операцию по подтяжке этой части своего тела. Изучив цены на пластические операции у себя на родине, 47-летняя британка решила, что для нее это слишком дорого. Она нашла подходящие цены в Стамбуле и отправилась в Турцию.

Британка решила сделать себе 2 пластические операции: подтяжку живота и увеличение груди. Она провела под скальпелем хирурга около 5 часов. Когда женщине сняли швы, то у нее просто не было слов. На животе был огромный шов, заметный издалека. Врач попытался успокоить ее и заявил, что надо дать время, чтобы отек сошел.

Спустя несколько недель ничего не изменилось, и британка подала в суд на эту турецкую клинику. Она заявила, что осталась с изуродованным животом и требует за это компенсации. Ей удалось добиться такого решения, по нему она получила 1,8 тысячи фунтов, хотя сами услуги ей обошлись в 4 тысячи. Женщина посоветовала всем людям аккуратнее выбирать пластические клиники.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:43

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