Ученые: Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает общую инфекцию





В настоящий момент медики не умеют эффективно диагностировать брюшной тиф. В первое время его симптомы практически полностью совпадают с последствиями разных лихорадок, включая денге и малярию. Поэтому правильный диагноз ставится тогда, когда заболевание уже успело развиться, все это приводит к серьезным последствиям для человека.Новое исследование позволило ученым понять, как брюшной тиф влияет на организм. Оказывается, что эта инфекция не только разрушает ДНК отдельных клеток, но и уничтожает механизм их естественного воспроизводства. Все это приводит к двум важным следствиям. Во-первых, зараженные клетки не заменяются новыми и здоровыми, а также повреждают остальные. Во-вторых, обычные начинают планомерно стареть, так как никто не приходит к ним на смену.Все эти особенности брюшного тифа можно использовать для его своевременного диагностирования. Ученые считают, что данные свойства этой инфекции станут основой для более эффективных методов лечения болезни, чем современные. Также открытие поможет подробнее изучить процесс повреждения ДНК для того, чтобы больше узнать о раке, его возникновении и развитии.