42-летняя мама участницы «Дома-2» Клавы Безверховой призналась, что пришла на проект за молодым «юбилейным» мужем
Родительница новенькой участницы реалити-шоу «Дом-2» Клавы Безверховой заявила, что пришла в Периметр за молодым «юбилейным» бойфрендом. Как утверждает Наталья Кордюкова, она готова сыграть пятое бракосочетание.
Не секрет, что когда мама Клавы Безверховой появилась на телестройке «Дом-2» она тут же затмила свою наследницу эффектными внешними данными. Накануне во время ток-шоу «Бородина против Бузовой» 42-летняя женщина пообщалась с главредактором «проектного» журнала Антоном Беккужевым, которому поведала, что за ее плечами уже 4 неудачных брака.
По словам Наташи Кордюковой, она не считает, что 4 супруга – это очень много, особенно если учесть тот факт, что инициатором разводов всегда была именно она.
Выяснилось, что в первом браке Кордюкова пробыла всего 2 года, во втором – 5 лет, в третьем -1 год, а в 4 – 5 лет. С отцом Безверховой ее мать решила не поддерживать общение, как и со всеми бывшими мужьями.
Более того, Кордюкова указала на то, что пришла на реалити-шоу не просто так. Оказывается, что женщина хочет отыскать на телестройке «того самого», кто станет ее 5 избранником. К слову, женщине очень важно, чтобы ее бойфренд был младше нее как минимум в два раза.
Нужно сказать, что заявления Кордюковой поразили не только Беккужева, но и всех присутствующих в студии.
Не секрет, что когда мама Клавы Безверховой появилась на телестройке «Дом-2» она тут же затмила свою наследницу эффектными внешними данными. Накануне во время ток-шоу «Бородина против Бузовой» 42-летняя женщина пообщалась с главредактором «проектного» журнала Антоном Беккужевым, которому поведала, что за ее плечами уже 4 неудачных брака.
По словам Наташи Кордюковой, она не считает, что 4 супруга – это очень много, особенно если учесть тот факт, что инициатором разводов всегда была именно она.
«Было неинтересно продолжать отношения дальше, скучно», -подчеркнула родительница новенькой героини «Дома-2».
Выяснилось, что в первом браке Кордюкова пробыла всего 2 года, во втором – 5 лет, в третьем -1 год, а в 4 – 5 лет. С отцом Безверховой ее мать решила не поддерживать общение, как и со всеми бывшими мужьями.
Более того, Кордюкова указала на то, что пришла на реалити-шоу не просто так. Оказывается, что женщина хочет отыскать на телестройке «того самого», кто станет ее 5 избранником. К слову, женщине очень важно, чтобы ее бойфренд был младше нее как минимум в два раза.
«Ищу дерзкого парня, наглого такого. Чуть больше 30 лет – это максимум. 20-25 лет тоже пойдет», - добавила родительница Клавы.
Нужно сказать, что заявления Кордюковой поразили не только Беккужева, но и всех присутствующих в студии.