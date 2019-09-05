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Российский психолог Гарифуллин оценил психическое здоровье Квентина Тарантино

Российский психоаналитик Рамиль Гарифуллин оценил состояние известного актера Квентина Тарантино. У эксперта появились сомнения по поводу здоровья знаменитости после выхода фильма “Однажды в Голливуде”.

Рамиль Гарифуллин обратился к американскому режиссеру Квентину Тарантино в письме, посетовав на опасность для его жизни выхода фильма “Однажды в Голливуде”. В частности, эксперт считает, что некоторая часть современной молодежи может выступить против Тарантино и выразить желание от него избавиться, как он поступил с персонажами своего фильма. Психолог использовал психоанализ, чтобы доказать, что сюжет киноленты основывается на данных опасениях. Якобы Тарантино обратился к опасной молодежи, на которую в прошлом повлиял, с угрозой возмездия.

Как передает издание argumenti.ru, Гарифуллин увидел также в фильме унижение зрителя и невежество.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:00

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