Археологи обнаружили старинную шахматную фигуру на раскопках в центре Москвы





Группе московских археологов, которые сейчас проводят раскопки в районе Зачатьевского женского монастыря, удалось обнаружить интересный артефакт. Специалисты нашли в сквере, расположенном в районе улицы Остоженка, шахматную фигурку размером в три сантиметра. Изготовленный из кости слон был частью набора, который, по мнению ученых, принадлежал одной из зажиточных семей, проживавших в XVII–XVIII веках в центре столицы.Археологи утверждают, что во времена создания этих шахмат древняя индийская игра уже стала неотъемлемой частью досуга жителей Москвы, однако тогда фигурки зачастую создавались из дерева, поэтому до наших дней они не сохранились. Костяные же были предметом роскоши, поэтому подобные артефакты попадаются археологам не часто. Сейчас найденный на Остоженке слон находится в лаборатории, где возможно более детальное определение его возраста и места изготовления. На данный же момент достоверно известно лишь то, что фигурка была сделана на токарном станке, который имел ножной привод.