Медведева прокомментировала «воровство» Загитовой своей любимой песни «Bad Guy»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка Европы и мира Евгения Медведева никогда не скрывала, что является поклонницей певицы Билли Айлиш и, в частности, ее хита «Bad Guy». Именно поэтому поклонников фигуристки волновало ее отношение к тому, что Алина Загитова выбрала именно эту композицию для своего выступления в стране восходящего солнца.Медведева не стала отрицать, что у нее были планы на эту композицию, но отметила, что в мире есть и много других хороших песен, поэтому ее подобное поведение коллеги «не задело». Кроме того, спортсменка прокомментировала своеобразное «воровство» достаточно тонко намекнув любителям фигурного катания на историю с плагиатом, в котором был обвинен постановщик номера Загитовой Даниил Глейхенгауз. Евгения Медведева также отметила, что «все помнят, чем закончилась эта история», имея в виду последующие извинения отечественного тренера перед американским хореографом за использование движений из уже существующего танца.