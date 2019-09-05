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Медведева прокомментировала «воровство» Загитовой своей любимой песни «Bad Guy»

Евгения Медведева прокомментировала «воровство» Алиной Загитовой своей любимой песни «Bad Guy». По словам фигуристки, у нее были планы на эту композицию, но в мире есть и много других хороших песен.
Медведева прокомментировала «воровство» Загитовой своей любимой песни «Bad Guy»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка Европы и мира Евгения Медведева никогда не скрывала, что является поклонницей певицы Билли Айлиш и, в частности, ее хита «Bad Guy». Именно поэтому поклонников фигуристки волновало ее отношение к тому, что Алина Загитова выбрала именно эту композицию для своего выступления в стране восходящего солнца.

Медведева не стала отрицать, что у нее были планы на эту композицию, но отметила, что в мире есть и много других хороших песен, поэтому ее подобное поведение коллеги «не задело». Кроме того, спортсменка прокомментировала своеобразное «воровство» достаточно тонко намекнув любителям фигурного катания на историю с плагиатом, в котором был обвинен постановщик номера Загитовой Даниил Глейхенгауз. Евгения Медведева также отметила, что «все помнят, чем закончилась эта история», имея в виду последующие извинения отечественного тренера перед американским хореографом за использование движений из уже существующего танца.

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Спорт
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:22

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