Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов потребителей





Представители Роскачества отмечают, что среди потребителей постоянно существуют разные мифы, страхи, опасения и предпочтения. Все это сказывается на их поведении в качестве покупателей, поэтому данная ситуация требует контроля со стороны государства. Это поможет профильным организациям оперативно реагировать на потребности россиян в этом вопросе и помогать им советами.Для этого будет создана панель мониторинга запросов людей. Их мнение также будут учитывать при разработке новых и изменении старых нормативных актов, касающихся сферы продаж. Эту технологию представители организации назвали «большим ухом», постоянно слышащим мнение потребителей. Сейчас уже ведется работа над этим проектом совместно с «Ромиром».Еще один важный вопрос, отмечает Роскачество, – это доверие потребителей к Знаку качества на упаковке товара. Сейчас уже 14% покупателей в России обращают на него внимание и принимают решение на основании его наличия или отсутствия. Также 30% граждан знают о Роскачестве, а 74% из них доверяют ее работе. Представители организации считают это отличным результатом, ведь она была создана лишь в 2015 году.