АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов потребителей

Роскачество заявило о том, что собирается создать собственную панель мониторинга запросов потребителей. Она позволит постоянно отслеживать тенденции среди россиян и оперативно реагировать на ситуацию, что приведет к повышению удовлетворенности людей.
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов потребителей

Представители Роскачества отмечают, что среди потребителей постоянно существуют разные мифы, страхи, опасения и предпочтения. Все это сказывается на их поведении в качестве покупателей, поэтому данная ситуация требует контроля со стороны государства. Это поможет профильным организациям оперативно реагировать на потребности россиян в этом вопросе и помогать им советами.

Для этого будет создана панель мониторинга запросов людей. Их мнение также будут учитывать при разработке новых и изменении старых нормативных актов, касающихся сферы продаж. Эту технологию представители организации назвали «большим ухом», постоянно слышащим мнение потребителей. Сейчас уже ведется работа над этим проектом совместно с «Ромиром».

Еще один важный вопрос, отмечает Роскачество, – это доверие потребителей к Знаку качества на упаковке товара. Сейчас уже 14% покупателей в России обращают на него внимание и принимают решение на основании его наличия или отсутствия. Также 30% граждан знают о Роскачестве, а 74% из них доверяют ее работе. Представители организации считают это отличным результатом, ведь она была создана лишь в 2015 году.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты…
Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях…
В Сети сообщили о второй беременности Ксении…
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом…
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее…
Представлен ТОП лучших электрокаров…
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на…
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей…
Айза Анохина похвасталась квартирой после…
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Алсу показала в Instagram кадр из осенней…
Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования…
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на…
Стало известно, о каких проблемах с организмом может рассказать лицо…
Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с…
Euro NCAP показал краш-тексты семи новинок…
Эксперты "Яндекс.Маркет" назвали пять популярнейших смартфонов в…
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день…
Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя…
Просмотреть все новости