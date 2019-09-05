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Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
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Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной железы

Специалисты определили, что введение в рацион грибов поможет снизить риски возникновения рака простаты. Сведения об этом опубликованы в научном издании International Journal of Cancer.

Новое исследование обнаружило обратную зависимость между потреблением грибов и развитием рака простаты у мужчин среднего и пожилого возраста. Полученные данные позволяют предположить, что регулярное употребление грибов может предотвратить рак простаты. В исследовании приняли участие 36,5 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, которые прошли опросы в 1990 году и в 1994 году. В среднем участники наблюдались 13,2 года, и за это время рак предстательной железы развился у 3,3% пациентов. Эксперты выяснили, что граждане, которые употребляли грибы 1-2 раза в неделю, снижали риск возникновения болезни на 8%. Риск развития рака простаты снижался на 17% при употреблении грибов от трех раз в неделю.

Исследование проводилось сотрудниками Школы общественного здравоохранения Университета Тохоку в Японии. Поскольку информация о видах грибов не была собрана, ученые не смогли выяснить, какие именно сорта способствовали улучшению здоровья. Кроме того, механизм воздействия данного продукта на рак простаты остается неопределенным.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

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