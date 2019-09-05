Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной железы
Специалисты определили, что введение в рацион грибов поможет снизить риски возникновения рака простаты. Сведения об этом опубликованы в научном издании International Journal of Cancer.
Новое исследование обнаружило обратную зависимость между потреблением грибов и развитием рака простаты у мужчин среднего и пожилого возраста. Полученные данные позволяют предположить, что регулярное употребление грибов может предотвратить рак простаты. В исследовании приняли участие 36,5 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, которые прошли опросы в 1990 году и в 1994 году. В среднем участники наблюдались 13,2 года, и за это время рак предстательной железы развился у 3,3% пациентов. Эксперты выяснили, что граждане, которые употребляли грибы 1-2 раза в неделю, снижали риск возникновения болезни на 8%. Риск развития рака простаты снижался на 17% при употреблении грибов от трех раз в неделю.
Исследование проводилось сотрудниками Школы общественного здравоохранения Университета Тохоку в Японии. Поскольку информация о видах грибов не была собрана, ученые не смогли выяснить, какие именно сорта способствовали улучшению здоровья. Кроме того, механизм воздействия данного продукта на рак простаты остается неопределенным.
Новое исследование обнаружило обратную зависимость между потреблением грибов и развитием рака простаты у мужчин среднего и пожилого возраста. Полученные данные позволяют предположить, что регулярное употребление грибов может предотвратить рак простаты. В исследовании приняли участие 36,5 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, которые прошли опросы в 1990 году и в 1994 году. В среднем участники наблюдались 13,2 года, и за это время рак предстательной железы развился у 3,3% пациентов. Эксперты выяснили, что граждане, которые употребляли грибы 1-2 раза в неделю, снижали риск возникновения болезни на 8%. Риск развития рака простаты снижался на 17% при употреблении грибов от трех раз в неделю.
Исследование проводилось сотрудниками Школы общественного здравоохранения Университета Тохоку в Японии. Поскольку информация о видах грибов не была собрана, ученые не смогли выяснить, какие именно сорта способствовали улучшению здоровья. Кроме того, механизм воздействия данного продукта на рак простаты остается неопределенным.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16