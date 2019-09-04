Ученые: Плохое состояние полости рта связано с ухудшением познавательной способности и стрессом





Исследователи опросили более 2700 людей в возрасте 60 лет и старше и обнаружили, что почти 50 процентов участников исследования сообщили о появлении зубных проблем, 25,5 процента сообщили о сухости во рту. В первом исследовании те, кто сообщал о зубных симптомах, испытывали снижение когнитивной и эпизодической памяти, часто предшествующих деменции. Во втором исследовании ученые обнаружили, что стресс усиливал симптомы сухости во рту, что приводило к ухудшению общего состояния полости.- сказал Синь Ци Донг, директор Института здравоохранения, политики здравоохранения и исследований старения при Университете Рутгерса. Исследования также служат призывом к действию для политиков по разработке программ, направленных на улучшение услуг по профилактике и уходу за полостью рта среди этой группы высокого риска.