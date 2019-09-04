Ученые: У тиранозавра был "кондиционер" в голове





В прошлом ученые считали, что два больших отверстия в крыше черепа тиранозавра, называемые дорсотемпоральным фенестром, были заполнены мышцами, которые помогают движениям челюсти. Команда специалистов изучила тепловизионные данные и исследовала окаменелые останки динозавров и крокодилов, чтобы увидеть, как эта дыра в черепе менялась со временем.- сказал Кейси Холлидей, профессора анатомии в Медицинском факультете Университета Миссури. -Используя тепловизионные устройства, которые передают тепло в видимый свет, ученые исследовали аллигаторов в зоологическом парке во Флориде. Они полагают, что их доказательства предлагают новую теорию и понимание анатомии головы тиранозавра.- говорит Кент Влит, координатор лабораторий биологического факультета Университета Флориды. -- отметил Ларри Уитмер, профессор анатомии в Колледже остеопатической медицины Университета Огайо. -