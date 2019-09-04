Ученые: У тиранозавра был "кондиционер" в голове
Американские ученые в ходе исследования установили, что у тиранозавра был «кондиционер» в голове. К такому выводу пришли специалисты из Университета Миссури, Университета Огайо и Университета Флориды.
В прошлом ученые считали, что два больших отверстия в крыше черепа тиранозавра, называемые дорсотемпоральным фенестром, были заполнены мышцами, которые помогают движениям челюсти. Команда специалистов изучила тепловизионные данные и исследовала окаменелые останки динозавров и крокодилов, чтобы увидеть, как эта дыра в черепе менялась со временем.
«Это действительно странно, когда мышцы выходят из челюсти, поворачиваются на 90 градусов и идут по поверхности черепа, - сказал Кейси Холлидей, профессора анатомии в Медицинском факультете Университета Миссури. - Тем не менее, сейчас у нас есть много убедительных доказательств наличия кровеносных сосудов в этой области, основанных на нашей работе с аллигаторами и другими рептилиями».
Используя тепловизионные устройства, которые передают тепло в видимый свет, ученые исследовали аллигаторов в зоологическом парке во Флориде. Они полагают, что их доказательства предлагают новую теорию и понимание анатомии головы тиранозавра.
«Тепло тела аллигатора зависит от окружающей среды, - говорит Кент Влит, координатор лабораторий биологического факультета Университета Флориды. - Поэтому мы заметили, что когда было прохладнее, и аллигаторы пытались согреться, тепловизионная система показала большие горячие точки в этих отверстиях в черепе, что указывает на повышение температуры. Тем не менее, позже в тот день, когда стало теплее, дыры кажутся темными, как будто их отключили, чтобы они оставались холодными. Это согласуется с предыдущими данными о том, что у аллигаторов циркулирующая система кровотока - или внутренний термостат».
«Мы знаем, что, как и у тиранозавров, у аллигаторов есть отверстия на крыше их черепов, и они заполнены кровеносными сосудами, - отметил Ларри Уитмер, профессор анатомии в Колледже остеопатической медицины Университета Огайо. - Более 100 лет ученые заблуждались и «помещали» мышцы в похожее пространство с динозаврами».
В прошлом ученые считали, что два больших отверстия в крыше черепа тиранозавра, называемые дорсотемпоральным фенестром, были заполнены мышцами, которые помогают движениям челюсти. Команда специалистов изучила тепловизионные данные и исследовала окаменелые останки динозавров и крокодилов, чтобы увидеть, как эта дыра в черепе менялась со временем.
«Это действительно странно, когда мышцы выходят из челюсти, поворачиваются на 90 градусов и идут по поверхности черепа, - сказал Кейси Холлидей, профессора анатомии в Медицинском факультете Университета Миссури. - Тем не менее, сейчас у нас есть много убедительных доказательств наличия кровеносных сосудов в этой области, основанных на нашей работе с аллигаторами и другими рептилиями».
Используя тепловизионные устройства, которые передают тепло в видимый свет, ученые исследовали аллигаторов в зоологическом парке во Флориде. Они полагают, что их доказательства предлагают новую теорию и понимание анатомии головы тиранозавра.
«Тепло тела аллигатора зависит от окружающей среды, - говорит Кент Влит, координатор лабораторий биологического факультета Университета Флориды. - Поэтому мы заметили, что когда было прохладнее, и аллигаторы пытались согреться, тепловизионная система показала большие горячие точки в этих отверстиях в черепе, что указывает на повышение температуры. Тем не менее, позже в тот день, когда стало теплее, дыры кажутся темными, как будто их отключили, чтобы они оставались холодными. Это согласуется с предыдущими данными о том, что у аллигаторов циркулирующая система кровотока - или внутренний термостат».
«Мы знаем, что, как и у тиранозавров, у аллигаторов есть отверстия на крыше их черепов, и они заполнены кровеносными сосудами, - отметил Ларри Уитмер, профессор анатомии в Колледже остеопатической медицины Университета Огайо. - Более 100 лет ученые заблуждались и «помещали» мышцы в похожее пространство с динозаврами».
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:32