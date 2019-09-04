Комиссия по вмешательству в дела России будет использовать журналистские расследования
Комиссия по вмешательству во внутренние дела Российской Федерации, организованная при Государственной думе, может начать использовать в своей работе материалы популярных журналистских расследований. Члены комиссии, напомним, займутся выявлением, изучением и расследованием фактов предполагаемого иностранного вмешательства в российские дела.
Как рассказал председатель комиссии Василий Пискарев, представители многих СМИ обратились к ее членам с просьбой воспользоваться информацией из проведенных ими расследований. Пискарев при этом отмечает, что тема внешнего вмешательства во внутренние дела страны является не новой, поэтому многие журналисты действительно уже проводили по этому поводу расследования. Собранные в рамках этих расследований материалы и факты и могут быть использованы в дальнейшей работе комиссии.
Также глава новообразованного органа обозначил, что все статьи будут проходить тщательный анализ, как и любая другая поступающая в комиссию информация. По его словам, основная задача заключается в выработке эффективных законодательных инициатив, которые помогут усилить защиту российского суверенитета, передает «Слово и Дело».
Как рассказал председатель комиссии Василий Пискарев, представители многих СМИ обратились к ее членам с просьбой воспользоваться информацией из проведенных ими расследований. Пискарев при этом отмечает, что тема внешнего вмешательства во внутренние дела страны является не новой, поэтому многие журналисты действительно уже проводили по этому поводу расследования. Собранные в рамках этих расследований материалы и факты и могут быть использованы в дальнейшей работе комиссии.
Также глава новообразованного органа обозначил, что все статьи будут проходить тщательный анализ, как и любая другая поступающая в комиссию информация. По его словам, основная задача заключается в выработке эффективных законодательных инициатив, которые помогут усилить защиту российского суверенитета, передает «Слово и Дело».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:18