Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире





В новых ноутбуках установлены процессоры Intel 10-го поколения, вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-1065G7 с максимальной рабочей частотой 3,9 ГГц. Также Acer Swift 5 получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 1080р и дискретный видеоускоритель GeForce MX250 с выделенной видеопамятью. В базовой комплектации новинка оснащена 8 гигабайтами ОЗУ и твредотельным NVMe накопителем емкостью 512 Гб.Самым же главным достоинством ноутбуков новой серии производитель называет их компактные габариты и рекордно легкий вес. Так, новинка весит менее килограмма, что делает ее самой легкой на рынке в своем классе. По этому показателю Acer Swift 5 уступает лишь некоторым моделям с дисплеями меньшей диагонали.