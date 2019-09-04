Россиян хотят законодательно обязать следить за своим здоровьем
В будущем россиян могут на законодательном уровне обязать тщательно следить за состоянием своего здоровья. С таким предложением выступил глава Приморья Олег Кожемяко.
Как предлагает губернатор Приморского края, ответственность за состояние здоровья граждан и за его контроль нужно законодательно закрепить за самими россиянами. Чиновник при этом добавил, что многие люди продолжают игнорировать диспансеризацию и не проходят регулярные медицинские осмотры, сообщает издание Argumenti.ru.
Кожемяко также подчеркивает, что на Дальнем Востоке сейчас созданы все условия для прохождения диспансеризации и профосмотра, но далеко не каждый житель дальневосточного региона добросовестно подходит к решению вопроса о контроле за здоровьем и диагностике заболеваний на ранних стадиях. В связи с тем, уверен глава региона, что такая беспечность граждан нередко приводит к серьезным осложнениям, следовало бы законодательно обязать их проходить диспансеризацию и следить за состоянием своего организма. Подобная норма, уверен Олег Кожемяко, позволит добиться существенного снижения смертности и инвалидности среди россиян благодаря раннему выявлению ряда заболеваний.
Как предлагает губернатор Приморского края, ответственность за состояние здоровья граждан и за его контроль нужно законодательно закрепить за самими россиянами. Чиновник при этом добавил, что многие люди продолжают игнорировать диспансеризацию и не проходят регулярные медицинские осмотры, сообщает издание Argumenti.ru.
Кожемяко также подчеркивает, что на Дальнем Востоке сейчас созданы все условия для прохождения диспансеризации и профосмотра, но далеко не каждый житель дальневосточного региона добросовестно подходит к решению вопроса о контроле за здоровьем и диагностике заболеваний на ранних стадиях. В связи с тем, уверен глава региона, что такая беспечность граждан нередко приводит к серьезным осложнениям, следовало бы законодательно обязать их проходить диспансеризацию и следить за состоянием своего организма. Подобная норма, уверен Олег Кожемяко, позволит добиться существенного снижения смертности и инвалидности среди россиян благодаря раннему выявлению ряда заболеваний.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:18