Samsung и «Звезда» совместно создадут танкеры-газовозы для «Арктик СПГ-2»
Южнокорейский промышленный гигант Samsung Heavy Industries и российский ССК «Звезда» заключили соглашение о совместном проектировании танкеров-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2».
По данным компании «Роснефть», согласно достигнутому соглашению компания Samsung выступит в качестве технологического партнера проекта и поделится со «Звездой» технологической спецификацией, а также правами на полный комплект проектной документации для строительства новых судов. Кроме того, южнокорейская компания будет оказывать российским партнерам содействие и помощь при разработке собственной документации в рамках указанного проекта.
Важной особенностью достигнутых договоренностей станет тот факт, что построенные в рамках реализации этого соглашения «Звездой» арктические газовозы должны соответствовать всем требованиям российского законодательства, что даст все основания признать их российскими. Более того, это будет первый случай в истории, когда строительство судов подобного типа будет осуществляться на российских судоверфях. Подобная техника не производилась даже во времена СССР, поэтому в течение многих лет ее приходилось покупать у зарубежных партнеров.
.
По данным компании «Роснефть», согласно достигнутому соглашению компания Samsung выступит в качестве технологического партнера проекта и поделится со «Звездой» технологической спецификацией, а также правами на полный комплект проектной документации для строительства новых судов. Кроме того, южнокорейская компания будет оказывать российским партнерам содействие и помощь при разработке собственной документации в рамках указанного проекта.
Важной особенностью достигнутых договоренностей станет тот факт, что построенные в рамках реализации этого соглашения «Звездой» арктические газовозы должны соответствовать всем требованиям российского законодательства, что даст все основания признать их российскими. Более того, это будет первый случай в истории, когда строительство судов подобного типа будет осуществляться на российских судоверфях. Подобная техника не производилась даже во времена СССР, поэтому в течение многих лет ее приходилось покупать у зарубежных партнеров.
.
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:17