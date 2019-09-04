Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров косвенно признался в статусе альфонса

На своей странице в Instagram Курбан Омаров опубликовал обращение ко всем школьникам, в котором порассуждал, чему же научат детей в школе. В описании мужчина без юмора отметил, что учат там "делить" и "умножать", "складывать" и "вычитать". То, что муж Ксении Бородиной взял известные слова в кавычки, навело поклонников на мысль, что он имел в виду совсем не математику.Как известно, уже несколько лет подряд муж телеведущей и звезды проекта "Дом-2" пробует себя в разных сферах деятельности, но безрезультатно. Он начинал свой бизнес, писал собственную книгу и был блогером. В конце высказывания Курбан Омаров отметил, что для тех, кто учится правильно, жизнь в итоге превратится в "лето". В комментариях поклонники тут же отметили, что для тех, кто не работает, каждый день действительно проходит беззаботно, как в теплое время года.