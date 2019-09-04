Немецкий фотограф снял на видео гнома в Швейцарских Альпах





Автору удалось сделать качественное видео, однако многие юзеры с трудом рассмотрели существо в коричневом плаще, с белой бородой, которое пыталось исчезнуть среди огромных камней. Фотограф рассмотрел гнома первым, а затем показал его приятелю.Предположения о крупной птице или животном были вынужденно опровергнуты свидетелями события, но и небольшое существо не напоминало таинственного йети. Интернет-пользователи высказали предположение о том, что фотограф принял решение показать публике лишь часть сенсационного открытия, которое он сделал в процессе поездки к озеру Лай-да-Тума. Юзеры уверены, что человечество не до конца изучило окружающий мир.