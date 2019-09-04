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В Омске ребенок погиб от удара током во время игры у оголенных проводов холодильника

Настоящей трагедией закончился вечер минувшего вторника в одной из омских семей. 4-летний сын местных жителей играл у холодильника с оголенными проводами, в какой-то из моментов мальчик взялся за опасный предмет и получил смертельный удар током.
В Омске ребенок погиб от удара током во время игры у оголенных проводов холодильника

Этот инцидент произошел в квартире одного из домов по Марьяновской улице, сообщает пресс-центр УМВД по городу. Как рассказала правоохранителям мать погибшего мальчика, она гладила белье, пока дети игрались в одной из комнат. В какой-то из моментов ее 4-летний сын побежал на кухню, зайдя за ним, женщина обнаружила мальчика уже лежащим на полу. Мать погибшего предполагает, что ребенок взобрался на металлическую батарею и рукой коснулся проводов холодильника, подключенных к удлинителю. При этом, как утверждает женщина, ранее никаких проблем с этой техникой не было.

Прибывшие к месту происшествия медики уже не могли ничем помочь маленькому пострадавшему, от сильного удара током мальчик погиб. Сейчас по факту этого инцидента проводится соответствующая проверка. Кроме того, в СК РФ уже открыли уголовное производство в связи с гибелью ребенка по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:06

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