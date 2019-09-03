Мусорные реформы Омска: открытие первого мусоросортировочного завода

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На открытии побывали региональные и городские чиновники, депутаты Заксобрания Омской области, представители общественных организаций и органов надзора, представители СМИ.Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко выразил уверенность в том, что открытие мусоросортировочного завода можно назвать серьезным прогрессом для города и региона в целом, так как это первое предприятие подобного рода. Замминистра уточнил, что завод сможет выделять около 20% фракций, пускаемых во вторичную переработку.По статистике, ежегодно каждый житель Омска создает несколько сотен килограммов мусора. Все они перевозились на свалку, где потом много лет разлагались и выделяли ядовитые вещества.Но теперь региональный оператор построил для омичей два мусоросортировочных завода с производительной мощностью в несколько сотен тысяч тонн в год. Компания «Магнит» вложила в стройку более 700 млн руб., таким образом, региону не потребовались бюджетные средства. Также компания «Магнит» объявила, что самостоятельно будет оплачивать весь мусоросортировочный процесс до конца текущего года.«В Омске известны две старые свалки – Кировская и Ленинская. Мусор там хранится уже довольно давно. Буквально 20 лет назад никто и не мог представить себе появление здесь заводов по мусорной сортировке. Думаю, что сегодняшний день горожане запомнят надолго. Ведь с открытием мусоросортировочного завода Омск вышел на новый уровень, мы начали перенимать передовой опыт по обращению с отходами. В других регионах сортируют только 6-8% мусора. Мы же будем проводить сортировку 20% отходов», - рассказал заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.Введение в эксплуатацию завода ознаменовало начало длинного пути, который должен пройти регион в рамках национального проекта «Экология». Однако этот день действительно можно назвать переломным на старте мусорных реформ Омской области. Теперь серьезные подвижки в этой отрасли видны всем.«Нужно отдать должное той команде настоящих профессионалов, благодаря которой состоялось открытие мусоросортировочного завода. Но было бы нелегко получить столь впечатляющий результат без всесторонней поддержки и помощи региональных и местных властей», - поделился своим мнением генеральный директор ООО «Магнит» Александр Чернов.На открытии предприятия гости и журналисты узнали подробности функционирования завода, в том числе о применении современных технологии, позволяющих наиболее эффективно сортировать мусор на несколько фракций.Региональный оператор также ведет тотальный контроль перевозки отходов до места назначения. На сегодняшний день все мусоровозы имеют систему ГЛОНАСС. На 1 апреля 2019 года лишь у 40% жителей Омской области вывозили мусор, сейчас его вывозят уже 73%. В Омске такую услугу получает 100% населения.Добавим, что региональный оператор потратил на мусорную реформу за пять месяцев более 2 млрд рублей. На эти средства приобретены 10 тыс. контейнеров, 78 современных мусоровозов и 20 единиц специальной техники. Также благодаря мусорной реформе 500 человек получили работу.