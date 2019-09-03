«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря дронам-камикадзе





Эксперты, сравнившие американские и российские танки новых образцов, ориентируясь на нововведения, которые в скором времени получит «Армата», отдали предпочтение в реальном бою именно российской боевой технике. Сообщается, что у «Абрамсов», несмотря на нынешнюю модернизацию, попросту исчерпались все возможности для улучшения технических и боевых характеристик. К примеру, очередная модификация танка получит лишь одно обновление – новый тепловизор. Поэтому сейчас, считают специалисты, М1А2 превосходит только один российский танк – Т-90МС.Примечательно, что главным фактором заметного преимущества новейших российских танков в реальном бою теперь считают решение, которое инженеры из РФ позаимствовали в Китае. Речь о маленьких беспилотниках, оснащенных боезарядом, что превращает их в настоящие дроны-камикадзе, способные легко добираться до цели и поражать ее на значительном расстоянии.