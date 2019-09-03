Дочь Татьяны Навки начала учить еще два иностранных языка





По словам Татьяны, дочь занимается еще и фигурным катанием около двух лет, но основное время уходит на изучение новых иностранных слов и чтения литературы. Многих поклонников встревожила чрезмерная нагрузка для Надежды, ведь в таком возрасте ребенку практически невозможно осилить такое количество занятий одновременно. Для ответов на интересующие вопросы, был приглашен семейный психолог Анна Хныкина. Она уверила, что нет никаких проблем для беспокойства. «Обучение Надежды проходит в естественной среде, а ее свободное время не завалено десятками кружков и репетиторов. Тем более развитие речи стимулирует остальные психические функции, и на ряду с моторикой очень полезно в раннем возрасте», - заявил психолог.Стоит отметить, что построение правильного распорядка дня для детей в дошкольном возрасте крайне важно. Четкий режим помогает правильно сбалансировать работу и отдых, что важно для нормальной работы организма.