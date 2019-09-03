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Юлия Тимошенко пропустила голосование за снятие депутатской неприкосновенности из-за смерти сестры

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко пропустила заседание Рады, во время которого ее коллеги по парламенту принимали решение о снятии депутатской неприкосновенности. Как оказалось, осудили политика за это рано, она отсутствовала в сессионном зале по уважительной причине: умерла двоюродная сестра Тимошенко.
Юлия Тимошенко пропустила голосование за снятие депутатской неприкосновенности из-за смерти сестры

Такую информацию сегодня опубликовали многие украинские издания со ссылкой на филиал партии «Батькивщина» в городе Днепр, который впервые поделился трагическими для семьи политика известиями. «Днепровская организация партии выражает соболезнования председателю Антонине Ульяхиной в связи с невосполнимой утратой дочери Татьяны», - отмечается в тексте сообщения.

По некоторым данным, умершая женщина приходилась Юлии Тимошенко двоюродной сестрой. Прощание с ней состоялось сегодня в первой половине дня в местном театре им. Шевченко. Ранее об этом ничего не сообщалось, а объясняя причины отсутствия лидера «Батькивщины» в Раде один из членов фракции, депутат Валентин Наливайченко, отметил, что в семье Тимошенко произошла трагедия, в связи с чем она не смогла присутствовать на заседании.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:17

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