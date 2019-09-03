Юлия Тимошенко пропустила голосование за снятие депутатской неприкосновенности из-за смерти сестры





Такую информацию сегодня опубликовали многие украинские издания со ссылкой на филиал партии «Батькивщина» в городе Днепр, который впервые поделился трагическими для семьи политика известиями. «Днепровская организация партии выражает соболезнования председателю Антонине Ульяхиной в связи с невосполнимой утратой дочери Татьяны», - отмечается в тексте сообщения.По некоторым данным, умершая женщина приходилась Юлии Тимошенко двоюродной сестрой. Прощание с ней состоялось сегодня в первой половине дня в местном театре им. Шевченко. Ранее об этом ничего не сообщалось, а объясняя причины отсутствия лидера «Батькивщины» в Раде один из членов фракции, депутат Валентин Наливайченко, отметил, что в семье Тимошенко произошла трагедия, в связи с чем она не смогла присутствовать на заседании.