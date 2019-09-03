Разбившийся в Ставрополье Су-25УБ выполнял полет без боекомплекта





Напомним, ранее стало известно, что на Северном Кавказе при пока еще не установленных обстоятельствах разбился штурмовик Су-25УБ. При этом отмечалось, что пилоты военного самолета успели катапультироваться. Поиском летчиков на данный момент заняты специалисты поисково-спасательного отряда. Кроме того, отмечается, что этот инцидент произошел во время совершения учебно-тренировочного полета штурмовика. Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что борт рухнул в безлюдной местности на большом отдалении от ближайших населенных пунктов.